Incendio en el Provincia: “hay más papel en un banco del que se piensa”, dijo el gerente

Javier Tellechea, gerente de la sucursal local del Banco Provincia, confirmó que la entidad podrá operar normalmente hoy a pesar del incendio que se produjo anoche en un archivo, y admitió que a pesar de los avances tecnológicos, “todavía hay mucho papel en los bancos, más de lo que se piensa”.

El gerente bancario dijo haberse enterado del incendio por un transeúnte que, alrededor de las 23.30, notó que salía humo por una de las ventanas, donde está el depósito de formularios y documentación, y le tocó el timbre. “Otro vecino dio aviso a la Policía, se llamó a los Bomberos y hasta pasada la 1 intentaron combatir las llamas, lo que no fue fácil porque había mucho papel y mucho humo. Afortunadamente los daños fueron sólo materiales”, indicó.

Tellechea admitió, en principio, que según lo conversado con los Bomberos, el fuego podría haberse iniciado por el cortocircuito de un artefacto eléctrico. “Las estanterías están muy cercanas al techo, y precisamente fueron los estantes más altos los que tomaron fuego. Lo determinará un perito de Bomberos de De la Garma que va a elaborar un informe para las próximas horas”, señaló.

“Lo que se quemó no afectará la operatoria normal y no habrá ningún problema en la atención al público. Pero lo cierto es que todavía hay mucho papel en un banco, más de lo que se piensa. El depósito tenía entre 15 a 18 metros por 5, con cuatro o cinco líneas de estanterías, de lo que se quemó más de un 60%. Lo que no fue alcanzado por el fuego en forma directa, estaba embolsado en plástico que se derritió, y otra parte fue afectada por el agua. Habrá que trabajar con paciencia”, finalizó el gerente del Banco Provincia.