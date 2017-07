Indignación de la propietaria de “El Gauchito” tras un robo

Desconocidos robaron y efectuaron daños en la despensa El Gauchito, ubicada en Solís y 9 de Julio de esta ciudad. Su propietaria, Bárbara Lucero, compartió una amarga reflexión con los oyentes de la radio, y consideró que “es una pérdida de tiempo hacer la denuncia en la Comisaría”.

“Nos disponíamos a levantarnos para abrir el negocio cuando nos llamó una vecina, a las 7.40, para decirnos que había una persiana levantada y un vidrio roto. Cuando llegué me encontré con la noticia que hoy afecta a la ciudad y al país: la inseguridad”, sostuvo la mujer.

“Es lamentable que gente sana y que trabaja como nosotros se desayune con estas noticias. Los que vinieron desconectaron la cámara, robaron tranquilos, vaciaron la caja, y más allá del perjuicio económico, porque había dinero para pagar a proveedores, se llevaron también cuchillos valiosos que teníamos para la venta y además nos causaron un gran desorden”, dijo Lucero.

La damnificada advirtió que “como muchos comercios de acá, pago los impuestos y no veo reflejado el cuidado de quienes tienen la obligación de protegernos. Por acá pasó un patrullero a las 4 de la mañana, y después, hasta que yo llegué, no pasó nadie más, así que la zona estuvo, por llamarla de alguna manera, ‘liberada’. Si me preguntan si conviene hacer la denuncia, yo les digo: ¿para qué? ¿Me van a devolver las cosas, la plata, la tranquilidad?”.

Lucero sostuvo además que hay una cámara de seguridad por 9 de Julio, situación que al parecer los malvivientes conocían, porque habrían accedido al local desde calle Solís. “Los que vinieron eran conocedores del lugar, o bien del barrio y el sector. Y quizá me estén escuchando, ellos o algún pariente. Me gustaría tenerlos frente a frente, para decirles que hoy soy una trabajadora, pero he sido mucho más pobre que otros en Tres Arroyos, pero jamás robé. La conciencia de cada persona debe pesar cuando apoya la cabeza en la almohada. Les pregunto a los chorros, y a los encargados de cuidar mi seguridad y la de mi familia, si pueden hacer lo mismo”, concluyó.