Indignación de Guardavidas por una pareja que “amaneció” dentro de una casilla: hubo daños y robo (video)

En las primeras horas del domingo, las cámaras de seguridad del Balneario Samoa registraron a una pareja que ingresó a una de las casillas de los guardavidas y tras un tiempo allí dentro se constató que causaron daños y se robaron algunos elementos de los socorristas.

Germán Castro, jefe del Cuerpo de Guardavidas, habló con LU 24 al respecto y manifestó que “lo más grave fue el daño en la casilla de los guardavidas, se robaron cosas menores como banderas del estado del mar, lo más grave fue el daño y el haber entrado al lugar y dejarlo abierto, nosotros tenemos los equipos de rescate ahí”.

“Nosotros estamos con mucho trabajo, por suerte el tema está solucionado y hay gente que se ha solidarizado con nosotros, le agradezco a la comunidad y el turista porque enseguida se acercaron con qué nos podían ayudar”, indicó.

“Esperemos que no vuelva a repetirse, no hay nada más que agregar sobre el tema porque ya está. Esto ocurrió en el amanecer, hay imágenes y fueron dos personas aunque no sabemos quiénes son, es lo único que podemos aportar”, aseguró Castro sobre el hecho que ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana del domingo.