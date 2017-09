Indignación en las redes sociales por los animales muertos que se encontraron en Claromecó

Hace exactamente una semana, se tomó conocimiento de varios casos de animales muertos en Claromecó. El hecho es sumamente aberrante y causó indignación en los habitantes de Claromecó y la zona, por lo que una vecina acercó a LU 24 una carta abierta para el asesino de las mascotas:

“SEÑOR ASESINO:

DADO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LO ACONTECIDO EL PASADO MIÉRCOLES 06/09/2017, ME ATREVO A CONJETURAR QUE USTED RESIDE O SUELE ESTAR EN ESTA MANZANA, ES POR ESO QUE ENTREGO ESTA CARTA A TODOS AQUELLOS QUE CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.

DEBO REALIZARLE ESTE COMUNICADO YA QUE POR SU PLENA COBARDIA, LA CUAL LA VA A ACOMPAÑAR HASTA EL DIA DE SU MUERTE, NO ES CAPAZ DE ACEPTAR LA CULPA POR LO QUE HIZO; YO LE VOY A CONTAR LO QUE HIZO CON AQUELLAS CRIATURAS QUE USTED MASACRÓ SIN PIEDAD, CON ABSOLUTA CRUELDAD, Y LO QUE ME HIZO A MI, QUIEN HABIA TOMADO LA RESPONSABILIDAD -COMO TANTOS VECINOS- DE PROTEGER A ESOS ANIMALES INOCENTES Y SUJETOS A UNA SITUACIÓN QUE ELLOS NO ESCOGIERON.

LA HUMANIDAD NECESITA DESDE HACE MILES DE AÑOS EL CONTACTO CON LOS ANIMALES, ES POR ESO QUE DOMESTICÓ MUCHOS TIPOS, NO SOLO POR NECESIDADES DE PROTECCIÓN, DE ALIMENTACION, SINO POR LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DEL AFECTO, SENTIMIENTO ELEMENTAL PARA LA SUPERVIVENCIA DEL HOMBRE. LOS TRAJIMOS A VIVIR ENTRE NOSOTROS, Y ES POR ESO QUE TOME RESPONSABILIDAD- COMO TANTAS PERSONAS- DE CUIDARLOS, CURARLOS, ALIMENTARLOS Y SOCIALIZARLOS. USTED NO COMPRENDE ESTO, A USTED NO LE IMPORTA SINO QUE PREFIERE SU PROPIA COMODIDAD.

RECUERDE QUE TODO EL MAL QUE UNA PERSONA REALIZA, VUELVE Y VOLVERÁ…TODO EL SUFRIMIENTO QUE USTED CAUSÓ POR SU EGOISMO Y COBARDIA POCO A POCO LO CONSUMIRÁN. USTED ESTÁ ENFERMO, ENFERMO DEL CORAZÓN, ENFERMO DEL ALMA, Y ENFERMO PSICOLÓGICAMENTE, PORQUE ESO QUE USTED HIZO NO ES DE UNA PERSONA SANA, -DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO USTED ES UN CRIMINAL-, ES DE UNA PERSONA INFELIZ, ES DE UNA PERSONA A LA CUAL EL ODIO LA CARCOME, LLENO DE SADISMO, Y, POR SUPUESTO, CON RIESGO PSIQUIATRICO.

MATAR A UNA CRIATURA MAS DÉBIL LE HIZO SENTIR QUE USTED TENIA EL PODER, QUE USTED CONTROLABA LA SITUACIÓN, LE INFORMO QUE USTED ES UNA PERSONA IMPOTENTE, MIEDOSA Y REPRIMIDA.

USTED CAUSÓ EN ESOS ANIMALES UN SUFRIMIENTO INDESCRIPTIBLE, MALTRATÓ A ESOS GATITOS –POR MEDIO DEL VENENO QUE LES DIO- HASTA QUE MURIERON, DURANTE UNOS MINUTOS ESTUVIERON SUMERGIDOS EN EL PEOR DE LOS HORRORES, CON DOLORES FÍSICOS , DESESPERACIÓN Y MIEDO MÁS ALLÁ DE NUESTRA IMAGINACIÓN . Y ESO ME ESTREMECE. ESTOS PENSAMIENTOS ESTARÁN CONMIGO, SIEMPRE.

NUEVAMENTE LE REPITO, USTED MERECE EL ROTULO DE ASESINO, ROTULO QUE TENDRÁ DE AQUÍ HASTA EL DIA DE SU MUERTE, ASESINO, USTED MATÓ SERES INOCENTES, PARA SU PROPIO REGOCIJO, PARA SU PROPIA SATISFACCION, USTED ESTÁ ENFERMO Y DEMUESTRA QUE ES POTENCIALMENTE PELIGROSO PARA LA SOCIEDAD.

USTED NO MERECE PERDÓN, Y NADA DE LO QUE HAGA BORRARÁ LO QUE HIZO, TAL VEZ YO NUNCA SEPA QUIEN ES USTED, PERO USTED SABRÁ LO QUE HIZO Y PROVOCÓ, Y ESO LO ACOMPAÑARÁ SIEMPRE, COMO UNA SOMBRA ESPECTRAL. SEPA QUE ES UN ASESINO Y UN MONSTRUO.

Maria Soledad Oscar

Claromecó, 13 de septiembre 2017

“EL PRINCIPAL PROPOSITO EN NUESTRA VIDA ES AYUDAR A LOS OTROS. Y SI NO PUEDES AYUDARLES AL MENOS NO LES HAGAS DAÑO” DALAI LAMA”.