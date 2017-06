Indignación por la suspensión de pensiones por discapacidad

Las pensiones por discapacidad son otorgadas por ANSES, a las personas que cuentan con una discapacidad total y/o parcial que les impide trabajar y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La suspensión de estas pensiones se está dando a lo largo del país y también ha repercutido en Tres Arroyos, en este sentido la Dra. Mercedes Moreno sostuvo que “han llegado reclamos de muchas personas que han ido a cobrar y les suspendieron la pensión. Es algo muy grave, es un ingreso con el que contaba la familia, estamos hablando de personas con discapacidad, no es un plan, es un ingreso para una persona con discapacidad”.

Según pudo averiguar LU 24, la suspensión de las pensiones por discapacidad se está llevando a cabo en gran parte del país “a nosotros como gestión nos costó mucho organizar todo el trámite, armar el equipo, lo tomamos con mucha responsabilidad y compromiso ahora vemos que de un día para el otro la gente va a cobrar y no tiene la plata depositada” explicó Moreno.

Así mismo Moreno afirmó que se ha comenzado a buscar una solución para el problema “estamos juntando información de los reclamos, algunas familias han ido a ANSES, en algunos casos es documentación que falta, eso sería 4 a 6 meses sin cobrar hasta que se rehabilita el trámite. Desde nuestra gestión se hizo una revelación de todas las pensiones, no hay casos atrasados”.

“Hay más de un millón y medio de personas que cobran las pensiones en el país, han llegado bastantes reclamos, entre 5 a 10 personas van todos los días al a oficina del Ministerio, a ANSES 20 personas, así que en Tres Arroyos por lo menos hay 100 personas en esta situación que se ha dado a conocer la semana pasada”, finalizó Moreno.