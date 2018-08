Indignación y dolor de la familia de Felipe por la liberación de Vespa

La abuela de Felipe, Claudia Rodriguez Sabatini, se mostró indignada tras la liberación de Juan Manuel Vespa, único acusado de haber agredido a su nieto.

“Estamos terriblemente indignados, dolidos, siendo que Felipe se encuentra internado todavía en el hospital Pirovano con 38.8° de fiebre, no se la pueden bajar. El nene está casi ciego porque no saben si va a ver o no. Está alimentándose por sonda, más evidencias que tienen de este sinvergüenza, no sé qué esperan”, dijo a LU 24.

Además sostuvo que “hay audios y fotos de moretones, que le sacó el médico en Mar del Plata, que probarían que él –por Vespa- lo venía maltratando anteriormente, no sé porque el juez cambió la carátula. Fuimos a nuestro abogado particular y no sabía nada, nos enteramos por ustedes. Estamos indignados, dolidos y vamos a buscar sea donde sea la justicia”.

“Hoy por hoy Felipe está luchándola para sobrevivir. Mi hija, la familia, estamos todos destrozados y al tipo le cambian la carátula. Qué esperaban, que esté muerto para que realmente tomen conciencia de este caso. Fue la fiscal de Mar del Plata que dijo que estaban las pruebas de que había sido un intento de homicidio. Queremos justicia por Felipe, así no lo vamos a dejar”, agregó.

Finalmente pidió ayuda a toda la población para que se haga justicia y que recen por Felipe.