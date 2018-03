Indio Rico: hallaron un arma tras un hurto a una artista de circo

Un procedimiento policial tuvo resultado parcialmente exitoso en Indio Rico, cuando se logró hallar un arma no registrada en la vivienda del sospechoso de cometer un hurto en perjuicio de una artista de circo que se encontraba de paso en la localidad.

Yanet Yovanovich, de 21 años, había denunciado días pasados que, terminada la función del circo, volvió a su casilla rodante y descubrió que desconocidos habían forzado la puerta para llevarse un teléfono celular Iphone y un maletín de cosméticos de color gris.

Si bien no se identificó la vivienda ni al sospechoso al que se le incautó el arma, se supo que la misma no se encuentra registrada. No se logró recuperar el teléfono de la damnificada.

Fuente: Diario de Pringles