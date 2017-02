Inexplicable: le robaron el equipo de música a Ángel Del Valle

Alguien que dijo querer hacerle un “favor” a Ángel Del Valle, el hombre que suele animar con su música y canto la zona céntrica como una forma de vivir pero también de hacer aquello que lo apasiona, terminó por sustraerle el equipo con el que se gana el sustento diario. El hecho, del que alertaron a la radio compañeros suyos de la pensión en donde vive, ocurrió el sábado, cuando Ángel estaba realizando una compra y tenía el equipo fuera de una librería céntrica.

Al parecer, un conocido pasó por el local y le dijo que llevaría sus pertrechos a la plaza San Martín, donde Del Valle seguiría su jornada de música. Sin embargo, fue hasta el paseo público y no encontró ni al equipo ni a esta persona.

Esperó poder recuperar sus cosas por la noche, pero el individuo no apareció y el equipo tampoco. Hasta que en la mañana de hoy, advirtió que no tendría más chances que alertar sobre la situación a sus amigos. Y éstos se comunicaron con la radio. “Esta persona sabe bien dónde vive. Si no se lo llevó a la plaza ni se lo trajo a la pensión, es porque se lo robó”, aseguraron.

El inexplicable hecho requiere una solución porque el equipo, que Ángel adquirió con su mayor esfuerzo, tiene que aparecer para que él pueda seguir subsistiendo. Es un amplificador Winco, con entrada para USB y sistema Bluetooth, de color negro, con dos micrófonos y dos pendrive.