Informan que Prefectura no encontró el objeto divisado en Orense

LU 24 se trasladó hasta Orense y allí dialogó con el Delegado Municipal, Eduardo Pecker, quien confirmó que Prefectura trabajó en el lugar al igual que la Policía, sin encontrar rastros del objeto divisado en el mar ayer por la tarde por un lugareño. Bomberos afirmaron que se comunicaron familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

“No podemos asegurar que es lo que vio esta persona. Anda prefectura y policía revolucionado todo, pero no hay nada a la vista. No se encontró nada y quien vio esto no le da nombre tampoco a lo que vio, porque no sabe que palabra ponerle. No queremos dar falsas expectativas, porque es un tema serio, cuando haya algo se informará. Queremos llevar tranquilidad; no vamos a asegurar nada que no tenemos confirmado”, advirtió el funcionario.

Por su parte, Sebastián Ferrara, Jefe del Cuerpo de Bomberos de la localidad, informó también que ya se comunicaron familiares de los tripulantes del ARA San Juan ante los trascendidos y señaló que se les informó de la situación hasta el momento. Consideró que “es un tema serio y hay que tratarlo con cuidado”.

Lo cierto es que no hay mayor información sobre lo sucedido. Todos los relatos coinciden en algo que se vio pero sin precisiones. Prefectura ha hecho el barrido correspondiente y ante la búsqueda sin éxito ahora se trasladó hacia Claromecó para continuar con los trabajos.