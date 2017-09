Informan sobre demoras en la entrega de Licencias de Conducir e inconvenientes técnicos en la carga de datos

Desde la Secretaría de Seguridad, se informa a la comunidad que se registran inconvenientes en la carga de Licencias de Conducir, lo que hace que las mismas no puedan ser entregadas como corresponde y se produzcan demoras.

El responsable del área, Claudio Cuestas, manifestó a nuestra emisora que el soporte técnico está siendo actualizado y dejó sin cargar un formulario, lo cual genera fallas en el sistema y por ende no se puede realizar la carga de datos para entregar después las licencias.

Asimismo, Roberto Fernández, brindó detalles de la cuestión, y señaló “manejamos un sistema que va directamente a La Plata y al hacer la actualización, el formulario de antecedentes nacional quedó afuera y por ende no se puede continuar. Van tres días con este tema y ya hay 60 personas por día por atender; así que trataremos de reprogramar los turnos”.

Mencionó además que cuentan con dos máquinas para hacer los trámites indicados pero que se agregará una más, al igual que un empleado: “comenzaríamos atendiendo con tres personas. Si se soluciona esta semana, todas las licencias llegarían en los tiempos habituales; pero necesitamos que en estos días se solucione”.

Para mayor información comunicarse al 432101 o acercarse a la oficina correspondiente.