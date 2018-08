Informe de gestión del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud

Se conoció por parte de integrantes del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud, un informe de gestión, que incluye una encuesta que se realizó durante dos meses a cien personas, pacientes que salían externados de cualquier sala del Hospital.

En el mismo se abordaron los resultados, respecto a la atención brindada, y a su vez se difundieron guarismos de lo que sucede en los Centros de Atención Primaria de Salud, en una exposición a cargo de Roberto Di Palma y Oscar Martínez, en conferencia de prensa.

En otro aspecto, Di Palma expresó que “como aporte hablamos con la Dra. Tarchinale para empezar a atender la demanda espontánea en los consultorios que están en el hospital de 15:00 a 21, lo que hace que la gente que va a la guardia pueda dirigirse al ala en la que se encuentran los consultorios, los que se encuentran ociosos luego del gran movimiento que se produce por la mañana, y se ha decidido habilitarlo durante dos días a la semana, martes y miércoles en ese horario, para que no tengan necesidad de ir por la guardia o Emergencias".

Dijo que "es importante que el vecino sepa que está vigente el sistema de Triage, que indica a través de láminas cuál es la urgencia que requiere el paciente en atención, por lo que se le indicará a través de láminas los diferentes colores que otorgan prioridades ante la atención requerida con diferentes colores, a través de láminas colocadas en las paredes".

“Queremos que la comunidad sepa que el Hospital está en un lugar muy importante en cuanto a la atención y la calidad de la misma, y la gente que viene de otros puntos de la Provincia se sorprende porque deben esperar en la calle por la cantidad de gente que está esperando, y eso acá no ocurre; nos tiene que poner orgullosos, y no son todas pálidas como algunos quieren hacer creer o ver, hay un esfuerzo muy grande y un presupuesto inmenso de nuestra municipalidad para que quienes concurran estén lo mejor atendidos posible, en un momento en el que en el país no sobra nada”, sostuvo Di Palma.

Martínez abordó el tema del traslado en ambulancias, y explicó, como es de dominio público, el convenio entre PAMI y la empresa Vittal, para la atención de pacientes de esa obra social, a la vez que manifestó que “el sistema de ambulancias del hospital trabaja normalmente”