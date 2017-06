Ingeniero White: Dramático rescate de tres jóvenes y un gato en un incendio (video)

Vecinos de Ingeniero White y personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil rescataron a tres chicos y a un gatito, anoche en un incendio desatado en una vivienda de calle Brown al 3.600.

Los servidores públicos y la gente que vive en el sector auxiliaron a un chico de 12 años, una chica de 15 y un joven no vidente de 19, al tiempo que le debieron suministrar oxígeno a la mascota que no reaccionaba.

La casa es propiedad de Miguel Bravo, de 53 años, que al momento del siniestro no se encontraba en el lugar.

FUENTE, FOTO Y VIDEO: La Brújula 24