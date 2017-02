Ingenieros agrónomos locales y de la zona impulsan un Colegio propio en la provincia

Ingenieros agrónomos que participan de la Red de Asociaciones de Ingenieros Agrónomos de Buenos Aires (Raiaba), algunos de ellos de Tres Arroyos, se expresaron a favor de la creación de un Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales en la provincia de Buenos Aires.

Según publica el diario La Nación, en la provincia ya existe el Colegio de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), pero agrupa a todas las ingenierías, no sólo la que representan los agrónomos.

En la última sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2016, se aprobó el proyecto de ley de Creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires y pasó al Senado provincial. “Esperamos un rápido tratamiento en el Senado que apruebe definitivamente esta ley”, se entusiasman los agrónomos. Entre los profesionales que impulsan el proyecto se encuentran Edgardo Herrera (Pergamino), Fidel Cortese (Tres Arroyos), Rubén Dos Santos (Chacabuco), Horacio Repetto (Azul), Rubén Bruno (Colón), Fernando Perez Eseiza (Buenos Aires), Mario Nosei (Necochea), Pedro Platz (Balcarce) y Daniel Schön (Junín), entre otros.

“La provincia de Buenos Aires es la única provincia pampeana que carece de un Colegio de Ingenieros Agrónomos independiente, siendo la provincia que posee el complejo agroindustrial más desarrollado del país. El CIPBA agrupa numerosas profesiones. La agronomía es una profesión muy diferente a la de un ingeniero civil, electrónico, químico o industrial y la diferencia principal la establece la naturaleza biológica de la agronomía", explican.

“Los ingenieros agrónomos no nos sentimos representados en el CIPBA. No tenemos participación en el Consejo Superior a pesar de representar el 20% del total de los matriculados. Nuestro nivel de matriculación en el CIPBA es muy bajo: 1500 a 1600 matriculados sobe un total de 12.500 a 14.000 profesionales agropecuarios en la provincia de Buenos Aires”, precisaron.

De acuerdo a los agrónomos, un colegio propio serviría, entre otros objetivos, “para jerarquizar una profesión que consideramos muy desvalorizada, cuando el Gobierno le otorga vital importancia a la agroindustria tal como se observa en el accionar de los ministerios provincial y nacional”.

También buscan mayor interacción "con las comunidades donde vivimos y ejercemos nuestra labor profesional, en particular en lo referente a las regulaciones de ordenanzas municipales vinculadas a aplicaciones de fitosanitarios en zonas periurbanas". Además, procuran "participar activamente en los debates de creación de leyes que consideramos de vital importancia: ley de agroquímicos, ley de suelos y fertilizantes, ley de Semillas, etcétera".