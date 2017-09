Iniciaron sumario administrativo a la policía de Mayol que “discutió” con Sánchez

Luego de la presunta discusión entre el Intendente Carlos Sánchez y una efectiva policial encargada del destacamento de San Mayol, el Jefe de la Policía Comunal, Comisario Pablo Rigo, explicó por LU 24 que “recibimos el conocimiento por parte de la Municipalidad y por parte del personal de lo sucedido y se dejó constancia de eso en actuaciones internas policiales a los fines de determinar algún tipo de responsabilidad en la faz administrativa policial”.

En cuanto a la denuncia explicó que “tengo dos versiones, cada uno da su parte, y yo no estoy para resolver ese tipo de situaciones. Es arriesgado para mi realizar una aseveración de lo sucedido siendo que no presencie tal situación”.

“Fue una discusión que se produce en el interior del destacamento de San Mayol y a raíz de esa discusión se sustanciaron actuaciones internas policiales a los fines de determinar si hay alguna responsabilidad administrativa contemplada en la legislación policial”, agregó Rigo.

En cuanto a la situación actual de la oficial del Destacamento de San Mayol explicó: “Como primera medida se le dio vacaciones al personal hasta una resolución de lo sucedido y después a posteriori se determinara si seguirá en el lugar o no. Calculo que no, tuve una charla con el jefe de la Comisaria, que es de quien depende, y debería estar en otra dependencia fuera del ámbito de Tres Arroyos”.