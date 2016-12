Inmediata y emotiva respuesta de la gobernadora Vidal a Equinoterapia de Chaves

En ocasión de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal a Adolfo Gonzales Chaves, la gente de la Escuela de Equinoterapia de esa localidad, que preside Juan Manso, se le acercó con un presente y una carta en la que le piden ayuda para comprar el predio donde están trabajando. Grande fue la sorpresa de Manso cuando apenas unos días después, el lunes precisamente, el secretario privado de la gobernadora se comunicó con él para decirle que se transfirió el pedido del subsidio al área de competencia, e incluso le envió una foto del portarretrato con la imagen de los chicos de la Escuela que le regalaron a Vidal, puesto en una biblioteca de su despacho en la Gobernación.

Ayer, según contó Manso a LU 24, “fue muy grato obtener una respuesta tan rápida de la gobernadora, porque me llamaron por teléfono alrededor de las 11, me dijeron que se trataba de la Privada de Vidal, y me agradecieron en su nombre el portarretrato que le regalamos y la carta que le dejamos, para que viera el trabajo que venimos realizando en la Escuela desde hace 3 años. Es una satisfacción y un orgullo para la institución, y por supuesto para los papás y los chicos, que de un jueves a un lunes tengan presente que nos acercamos. El secretario nos agradeció y nos dijo que les hubiera gustado tener un contacto con nosotros. Y en cuanto al subsidio que nosotros pedimos en la carta, para la compra del predio, ya fue derivada al área que corresponde para su análisis. Pero lo de la foto, que ella haya elegido ponernos en su despacho, nos emocionó mucho”, indicó.