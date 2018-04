Inscriben para el XII Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Profesor José Rodrigo”

La Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentra abierta la inscripción a una nueva edición del Salón Nacional de Dibujo y Pintura “Profesor José Rodrigo” a desarrollarse en el Museo municipal “José A. Mulazzi” el día 2 de noviembre del corriente.

A continuación, se informan las bases y condiciones para participar:

Participantes

Podrán participar todos los artistas argentinos o extranjeros con dos (2) años de residencia en el país.

Los autores de los trabajos presentados autorizan a los organizadores del Salón a reproducirlos y difundirlos en los medios que se considere conveniente.

La participación en este Salón implica la aceptación del presente reglamento.

Admisión de las obras

Todas las expresiones pictóricas deben ser originales e inéditas, no expuestas públicamente.

Este Salón comprende dos secciones: Dibujo y Pintura.

Se admitirá una obra por autor.

En dibujo se aceptarán obras monocromas o en color, quedando a criterio del jurado determinar si se utiliza la técnica dibujo.

Las obras deberán ser montadas sobre soportes rígidos con un máximo de 1,20 metros en su lado mayor. En esta medida esta comprendido el marco, si lo tuviera.

No serán admitidas las siguientes obras:

a) Las no comprendidas en los Art. anteriores.

b) Las copias (la comprobación de plagio inhabilita al artista a posteriores presentaciones).

c) Las que no llevan la firma del autor.

d) Las que no tengan adherido el rótulo de identificación.

e) Las que lleguen deterioradas.

f) Las acuarelas, los pasteles y las temperas sin vidrio o plástico protector.

g) Las de artistas fallecidos.

h) Las obras que no vengan preparadas para ser colgadas.

Inscripción

Quienes deseen participar en este Salón deben enviar a: “Museo José A. Mulazzi” Av. San Martín 323 CP 7500 Tres Arroyos, Tel. 02983-434555, lo siguiente:

a) La obra y planilla de inscripción.

b) Currículum Vitae

c) Fotocopia de primera y segunda hoja del Documento de Identidad.

Los artistas se harán cargo del envío y retiro de las obras.

La Dirección de Cultura velará por la buena conservación de las obras, pero no se hará responsable por la destrucción, deterioro, pérdida, extravío o robo

Es condición ineludible consignar los datos completos requeridos en la boleta de presentación, la que deberá ser presentada conjuntamente con la obra.

Al dorso de cada obra deberá adherirse el rótulo que está al pie de la boleta de presentación.

Clausurado este Salón, las obras seleccionadas deberán ser retiradas dentro de los 10 días a partir del día posterior al de la clausura; vencido el plazo las obras pasarán automáticamente a ser propiedad de la Municipalidad de Tres Arroyos, quien dispondrá libremente su destino.

Jurado

El Jurado de selección de premios estará integrado por tres miembros que tengan méritos reconocidos para dicha función y su decisión será inapelable.

Premios

Los premios son los siguientes:

1er Premio Dibujo (adquisición) $13.500

1er Premio Pintura (adquisición) $13.500

2do. Premio en Dibujo: $7.000

2do Premio en Pintura: $7.000

Fechas

Recepción de obra: del 17 de septiembre al 5 de octubre

Juzgamiento: 18 Octubre

Inauguración del Salón: 2 de noviembre

Exposición: 2 al 30 de noviembre

Retiro de obras: 02 de Diciembre al 14 Diciembre

Los resultados serán publicados el día del juzgamiento en el sitio web: http://museomulazzi.com/

Para solicitar planillas de inscripción, comunicarse al correo electrónico: [email protected] o bien acercarse a la sede, Avenida San Martín 323.