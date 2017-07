Insólito: Cansado de reclamar, arrojó un balde con materia fecal en ABSA

En la vecina localidad de Bahía Blanca, un singular y asqueroso hecho de violencia tuvo lugar esta mañana en las oficinas de la empresa ABSA (Agusa Bonaerenses S.A.), ubicadas en Zelarrayán al 600, cuando un hombre arrojó un balde repleto de materia fecal en las instalaciones.

Según informó el portal bahiense, La Brújula 24, los empleados de la prestataria decidieron suspender actividades y abandonar el edificio: "Hasta que no se limpie todo esto no se puede trabajar, es nauseabundo".

"No se puede estar, hasta mañana no se van a poder abrir las oficinas", remarcó Paulo Mónaco, representante del gremio.

En tanto que el gerente de ABSA, Gerardo Villalba, dijo que "fue una situación que no se pudo evitar porque esta persona abrió la puerta, tiró el balde y se fue".