Insólito: el intendente de Azul no atendió un funcionario y le renunció por Whatsapp

El municipio de Azul viene jaqueado, desde hace tiempo, por la situación económica y social difícil a partir del cierre de la planta de Fabricaciones Militares y las dificultades por las que atraviesan otras empresas de la zona, como Cerámica Valle Viejo.

Declarada la emergencia laboral en el ámbito municipal, los trabajadores de Fanazul apuntaron no sólo al interventor Luis Riva por el despido de más de 200 contratados, sino al intendente de Hernán Bertellys.

Desde el municipio, fue el subsecretario de Producción y Empleo comunal, Juan Arruti, quien llevó adelante los intentos de encontrar una alternativa mediante proyectos productivos para paliar la crisis, cita LaTecla.

Sin embargo, al funcionario lo bajaron de la reunión que representantes de los fabriqueros y del municipio mantuvieron ayer en Nación.

Esta mañana la olla explotó y Arruti anunció, en diálogo con Radio Ekko de Azul, que presentó su renuncia al cargo. Bueno, en realidad no la presentó, sino que lo hizo de una manera cibernética.

El ahora ex funcionario dijo que "el intendente (Bertellys) no me atendió el teléfono, así que tuve que comunicarle mi renuncia por Whatsapp".

Y amplió la explicación: “Teníamos una reunión por la instalación de las mineras, que vengo llevando adelante gestiones hace tiempo y me bajaron de la reunión, por eso renuncié”.

“Yo tengo una manera de trabajar que se ve que molestó y por eso me bajaron de la reunión que teníamos en Nación con funcionarios por el desarrollo minero en Azul”, explicó, añadiendo que "en Azul se van a instalar 7 canteras de las cuales 4 ya están con los trámites que son muy engorrosos y una ya empieza a extraer piedra la semana que viene”.

Arruti explicó que “las canteras representan un desarrollo económico increíble para Azul, se van a tomar empleados, la gente ya se puede anotar para trabajar allí en la oficina de Empleo que funciona en el Sumac”.

En referencia a la reunión de delegados de Fanazul con la vicepresidenta Gabriela Michetti, aseguró que "fue una de las reuniones más emotivas, distendidas y enriquecedoras de las que he participado, fue muy positiva y nos dio una luz de esperanza”.