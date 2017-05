Insólito: entró a robar a la Comisaría de Médanos

En la madrugada de hoy, la comisaría de Médanos vivió una situación particular al ser "visitada" por un delincuente que intentó robar elementos del estacionamiento. Según publica el sitio web La Brújula 24, una persona escaló el paredón y entró a robar. Ingresó por el patio, el cual está iluminado y el oficial de guardia divisó los movimientos extraños. Le dio la voz de alto pero logró huir, según relató l secretario de Seguridad del partido de Villarino, Martín Pacheco.

No obstante, se inició una persecución por las calles de la localidad hasta que pudo ser detenido. “En el lugar donde fue observado robando hay autos, máquinas de escribir e impresoras. Es una locura”, dijo el funcionario.

El sospechoso fue identificado como Diego Alejandro Bravo, de 23 años, oriundo de Médanos y con antecedentes.

“Al momento había dos personas en la seccional y una de ellas pudo ver el accionar. El comisario no estaba en ese momento pero rápidamente llegó al lugar para interiorizarse del tema”, sentenció Pacheco, aún asombrado por lo acontecido.