Integrantes de MIJD reclaman por 36 viviendas del Plan Federal

Se llevó a cabo una nueva Comisión de Tierras del Concejo Deliberante, en la que estuvieron presentes integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), para debatir y tratar de llegar a una solución con lo que se ha estipulado por las 36 viviendas sociales comprometidas por el Municipio y otras tantas de las localidades vecinas.

Desde la Municipalidad manifestaron que los terrenos dependen del Gobierno de la Nación, así mismo se pudo llegar a un acuerdo con tres viviendas de Claromecó.

Uno de los integrantes de MIJD, Sergio Martínez, dialogó con LU 24 y dijo que “hace bastante tiempo que venimos tratando el tema de la construcción de vivienda social con el Gobierno de la Nación, estaba medio trabado el tema, creo que hoy hemos conseguido un avance importante, no es lo que esperábamos conseguir pero hemos dado un paso importante”.

“Pedimos alguna cosa concreta, hace dos años que tenemos reuniones y hacemos actas, los terrenos para la construcción de viviendas sociales no aparecían en ningún lado, teníamos un acuerdo por 36 terrenos, en principio firmado por el Intendente y las autoridades y no teníamos respuesta alguna” sostuvo Martínez, quién luego agregó que “hemos tenido que venir con una postura más fuerte, hoy quedó en claro que la Municipalidad no tiene terrenos a su favor, nosotros vamos a dirigirnos a Provincia para destrabar un poco la situación en Tres Arroyos. Para el balneario de Claromecó hemos conseguido tres viviendas sociales para empezar a construir allí”.

Respecto a los terrenos de Claromecó manifestó que “son para tres familias de gente de Claromecó, aclaramos esto ante las versiones que había íbamos a traer gente de afuera, los materiales que se van a comprar para las viviendas, la construcción y los beneficiarios van a ser para alguien nativo de cada lugar”.

“Quiero agradecer a los compañeros de Tres Arroyos y las localidades que han venido a luchar por sus viviendas, el entusiasmo que le ponen va a hacer posible que cada uno tenga en un futuro su vivienda social”, finalizó Martínez.

Una vez finalizada la reunión se llevó a cabo una protesta frente a la Municipalidad por un grupo de personas allegadas a MIJD.

En tanto que el delegado de Claromecó, Carlos Avila dijo que “los tres terrenos fueron consensuados con el Intendente y están ubicados en el Barrio del Plan Federal sobre calle 30”.