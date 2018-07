Intensa actividad del hockey sobre patines de Huracán

Este fin de semana Huracán estará presente en dos certámenes a nivel nacional, en categorías superiores tanto en masculino como en femenino. Y la semana entrante se brindará la esperada tecnificación.

El hockey femenino viaja a Miramar

Una nutrida delegación del globo femenino estará presente en el Gran Torneo Encuentro Aniversario del Club Atlético Miramar, este sábado 7 y domingo 8 a partir de las 14: 30 hs.

Participaran, además, jugadoras que llegan desde Calafate, Mar de Plata, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychu.

Los árbitros serán de la ciudad de Buenos Aires.

Los Master a Neuquén

También, este fin de semana, en el Gimnasio de Villa Florencia de Neuquén Capital, se desarrollará un torneo organizado por la Asociación de Patín Pehuén en el que participará CPC (Concepción Patín Club de San Juan) Huracán de nuestra ciudad y dos equipos de Neuquén (Pehuén A y Villa Florencia). Se desarrollaran además clínicas de Hockey para las escuelitas que están funcionando en el interior provincial como Junín de los Andes, Chos Malal, Caviahue, Plottier y Neuquén capital.

El programa arranca a las 10 horas con las clínicas para las escuelitas. Luego del almuerzo y la apertura, por la tarde comenzarán los partidos.

A las 18:30 San Juan vs. Pehuén A, y 19:30 Huracan Tres Arroyos vs. Villa Florencia. El domingo desde las 9:30 juegan Villa Florencia vs. CPC San Juan y a las 10:30 Pehuén A vs. Huracán de Tres Arroyos. El cierre irá con la semi a las 19 y desde las 21:30 la definición del certamen. Posteriormente habrá cena de clausura.

Llega la Tecnificación

La Subcomisión tiene el agrado de informar que vuelven por segunda vez, tres grandes representantes de la disciplina a nivel mundial, a nuestro Huracán de Tres Arroyos. Tutti Baieli, Lucas Martínez y Valentín Grimalt serán los encargados de la Tecnificación 2018 los días 13 y 14 de Julio.