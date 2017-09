De la Garma: Desborde del Arroyo Seco, pero sin mayores inconvenientes

Santiago Caparrós, el delegado municipal en De la Garma, dialogó con LU 24 con el motivo de dar a conocer el aumento de los caudales de agua en los distintos arroyos de la zona que se han dado en los últimos días debido a las intensas lluvias que se presentaron en el Distrito. Dijo que “hace 15 días el arroyo estaba corriendo en su cauce normal. Anoche llovieron 65 milímetros en Juan E. Barra, estuvimos haciendo una recorrida temprano hoy, notamos que venía mucha cantidad de agua. Hicimos otra recorrida sobre el mediodía y empezó a entrar un caudal de agua más importante”.

El funcionario se refirió precisamente al estado del Arroyo Seco: “en algunos tramos el arroyo se ha desbordado, se cortó la Ruta que va hacia el cementerio de nuestra localidad debido a que el agua había cruzado la ruta, esperemos que eso haya sido el tope del avance del agua” sostuvo, al tiempo que agregó que “de todas maneras estamos en contacto con el cuerpo de bomberos, policía y la gente de servicios urbanos de De la Garma haciendo los chequeos correspondientes y señalizando los lugares, estando atentos a lo que sea el avance del agua”.

Asimismo, Caparrós aclaró que el agua de los arroyos no llegó directamente al pueblo de De la Garma: “Hay agua corriendo por las calles porque las napas están muy altas y el agua ha comenzado a verter desde las mismas uniones del asfalto, pero no hay peligro ni evacuaciones ni nada por el estilo, no es agua del arroyo”, explicó.

“El temor de la gente de Tres Arroyos es el agua del Arroyo Seco, la cual no va directamente a Tres Arroyos, sino que va por el arroyo que pasa por el Parque Cabañas, lugar en el que también se ha desbordado por algunos tramos” manifestó el delegado, mientras que finalizó diciendo que “estamos esperando que el agua baje para que se haga una limpieza del arroyo y fluya el agua. Ayer llovió toda la noche, hoy estuvo el día soleado y con viento fuerte, esperamos que los días mejoren y esperamos que no se siga cargando el arroyo”.