Intensa tarea de los bomberos de Reta, Claromecó y Copetonas en el incendio de pastizales

Cerca de las 15 horas de este sábado se pudo controlar el incendio de pastizales desatado en Reta durante la mañana. Trabajaron arduamente entre tres y cuatro dotaciones de bomberos voluntarios de la localidad, Claromecó y Copetonas.

El delegado municipal Oscar Toledo, quien también trabajó intensamente, dijo a LU 24 que “se había complicado y pensamos que no lo íbamos a parar y el viento no ayudaba para nada, pero el esfuerzo de los muchachos de Claromecó, Copetonas y los locales, entre todos pudimos mantenerlo y no dejarlo salir de la última cuadra que se nos había escapado hasta que pudimos sofocarlo”.

“Teníamos miedo que se nos fuera del lado del pinar, el viento lo llevaba a ese lugar, por eso ahí estuvimos con la motoniveladora, estuvimos en un lugar que es complicado pasar con las maquinas porque está muy feo, son lugares de lagunas, pero pudimos sortear el lugar y poder mantenerlo para que no se nos fuera para ese lugar”, agregó.

Toledo además contó que en el incendio se quemaron algunos palos de luz y que el fuego rodeó algunas casas en construcción. “No fue nada grave”, aseguró.

En tanto indicó que el motivo del incendio podría haber sido por una limpieza de parrilla tras tirar cenizas calientes sobre el terreno.

Finalmente expresó que hasta última hora de este sábado los bomberos realizaron guardia de ceniza y estaba todo controlado.