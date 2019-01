Intensifican campaña de desratización en Chaves

La subdirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Chaves informa que continúan las tareas de desratización y saneamiento ambiental en el predio de la Planta de Reciclado. El programa de prevención también se extiende a distintos sectores de esa ciudad con la colocación de cebos raticidas en bocas de tormenta, espacios del predio del ferrocarril y casas deshabitadas en la ciudad.

De esta forma se le da continuidad a la campaña permanente de desratización en lugares estratégicos con el objetivo de combatir roedores y prevenir enfermedades.

Estos animales buscan su alimento principalmente en residuos de la calle y domiciliarios, árboles frutales, y suelen utilizar los desagües para trasladarse de un lugar a otro en forma oculta.

Es importante recordar que las medidas de prevención son permanentes y tienen como finalidad reducir el número de roedores a nivel aceptable mediante técnicas apropiadas y que no sean invasivas para la comunidad.

Medio Ambiente aconseja a los vecinos tener en cuenta las siguientes acciones para controlar la población de roedores:

-Evitar la acumulación de residuos e impedir la formación de microbasurales.

-No sacar residuos a la vía pública en los días que no hay recolección o con mucha anticipación.

-Evitar que el alimento de perros y de aves así como depósitos de agua queden disponibles a los roedores.

-Cerrar aberturas mayores a 1,5 cm. de entretechos, persianas y puertas a los fines de no permitir la entrada de roedores a las casas.

-Colocar rejillas metálicas en los desagües.

-No almacenar desordenadamente leña, escombros, maderas y chatarra.

-Desmalezar los predios y domicilios.