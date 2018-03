Intensifican controles a geriátricos y clausuran a uno preventivamente

La edil vecinalista, Dra. Claudia Cittadino se refirió al trabajo que se desarrolla en el Concejo Deliberante, en cuanto al área de adultos mayores, tras el polémico caso del geriátrico clausurado en Av. Güemes al 1300 tiempo atrás. Aseguró que se intensificó el control y que se clausuró preventivamente otro, días pasados.

“Se ha intensificado el trabajo y se incorporó una persona más para trabajar en el área luego de lo sucedido. También se han incrementado la cantidad de reuniones de la comisión de apoyo. Se visitan los geriátricos y se nos dan los informes correspondientes. Además se avanzó en la confección de un mapa georeferenciado de los hogares con pacientes de esta franja etaria, y su situación y a todos se les hizo iniciar expediente”, detalló.

Indicó que en el listado con el que cuentan, “están los conocidos, y la gente informa también de los que no son conocidos. Es complicado acceder a todos, pero la comunidad también se ha comprometido y acerca información”.

Destacó además que días pasados fue clausurado preventivamente un lugar afectado a esta actividad y advirtió: “es difícil ingresar a una casa, porque cuando no está declarado como tal con habilitación de Región Sanitaria, pueden no dejarte entrar y si hay una denuncia formal, es más fácil porque se recurre a la justicia. Hay un lugar que no permitió la entrada; se informó a Región Sanitaria y se pudo entrar. La semana pasada hubo clausura preventiva. Aclaro que es preventiva porque no se permite el ingreso de nuevas personas, se informa a los familiares y a región sanitaria”.