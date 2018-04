Intentan cobrar en Orense cheques robados a un vecino tresarroyense en febrero

Luis Arán, un vecino que sufriera un robo de dinero en efectivo, agenda y chequera en el mes de febrero frente a la Plaza San Martín, estuvo en LU 24 para informar que “han aparecido dos cheques que me robaron, en Orense, ya que la cuenta es de la sucursal del Banco Nación de esa localidad, uno por 88.000 y otro por 8.500, y el motivo de venir a la radio es advertir a la gente, porque eran diecinueve los cheques robados”.

Arán dijo a su vez que “respecto a la denuncia por robo, acabo de venir de la Fiscalía y me comunican que no se ve en las cámaras de seguridad frente a la Escuela 1, Sarmiento 50, en el mes de febrero”.

“Espero unos papeles del Banco para ampliar la denuncia, porque han modificado el número de los cheques que intentaban cobrar, y quiero que la gente sepa que si en Tres Arroyos aparece un cheque no soy yo; quedan todavía diecisiete sin aparecer”, relató.

“Yo hice la denuncia y no se dio a conocer el hecho, luego de hacer la primera denuncia, no se dio a publicidad”, dijo y agregó que “la chequera estaba en la agenda, y los que la robaron se tomaron el trabajo de cortar los talones de seis cheques que yo había usado, la llevaron “peladita” y la agenda apareció en Reconquista al 500”,concluyó.