Intentaron estafar al menos a tres abuelas mediante el “Cuento del tío”

En la tarde de hoy se registraron al menos tres casos de intento de estafa a jubiladas mediante la modalidad “Cuento del tío”. Los casos que fueron reportados por las damnificadas a LU 24, tienen características muy similares: Todos fueron reportados entre las 13:30 y las 14:30 horas, la llamada la realizaba el supuesto nieto de las jubiladas (con la voz rara por tener anginas), les comentan que están en el banco y les piden que cuenten cuantos billetes tienen para cambiarlos porque los que tenían iban a dejar de circular.

Mari, una de las víctimas de los llamados, relató lo sucedido “siendo las 2 menos cuarto de la tarde, me llama al teléfono fijo un jovencito, con la voz casi igual a la de mi nieto de 15 años, diciéndome que la mamá no se podía comunicar conmigo. Me dijo que me fije cuantos billetes tenía y a ver si tenía dólares que mañana salían de circulación. Yo le noté la voz un poco rara y le pregunté a ver que le pasaba, me dijo que tenía anginas”.

Además la mujer sostuvo que “le dije que iba a pasar a verlo, me dijo que no me preocupara porque no había levantado temperatura. Fui igual a ver a mi nieto, y me dijo que en ningún momento había hablado por teléfono conmigo. Fuimos e hicimos la denuncia, los oficiales que nos atendieron fueron muy amables”.

Sin dudas esto debe generar una alerta en todas las mujeres mayores de la ciudad, algo que Mari entendió y lo manifestó diciendo que “la población debe estar alerta, nos han dado tantas charlas de que tengamos cuidado pero caí. La idea es alertar a muchas abuelas y abuelos, a veces nos creemos que las sabemos todas y te agarran de la forma más inocente, para mí era la voz de mi nieto un poquito más tomada. Ya hice la denuncia y la policía está al tanto de la situación”.

Varios llamados a la misma hora

Otro caso similar ocurrió a las 14:20 también con un llamado a un teléfono fijo: “Abuela viste lo que dijo Macri que hoy se vencían todos los billetes de cien de una serie y mamá se enteró porque tenía una amiga del banco haciendo los trámites, y como intentaba llamarte yo te llamo para hacer de nexo con el banco”, le dijo alguien que se identificó con el mismo nombre que uno de sus nietos.

Asimismo, le indicó que mirara cuánto dinero y dólares tenía ya que los dólares que tenía guardados no servían por “estar vencidos” pero que la madre tenía una conocida que los podría cambiar. Tras esto, le indicó que a determinada hora pasara la madre por la vivienda que la iba a encontrar.

Unos minutos después de culminar la llamada, la víctima se dio cuenta de lo sucedido y se comunicó con sus familiares que lógicamente nunca habían sido protagonistas de los hechos mencionados. Posteriormente, la jubilada radicó la denuncia policial correspondiente.