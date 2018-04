Intercambio de denuncias entre un defensor oficial y el abogado de los exjefes policiales

Un intercambio de denuncias entre un ahora ex defensor oficial olavarriense, y el abogado de los exjefes policiales Aranzábal, Caballero y Morales, Sergio Roldán, está concitando la atención de la prensa en esa región y ha dado lugar incluso a la renuncia del doctor Martín Marcelli a su cargo oficial.

Marcelli aseguró que las acusaciones que Roldán ha dejado traslucir mediante audios “son falsas”, al tiempo que realizó duras críticas hacia el abogado denunciante y a las autoridades judiciales que encabezan la investigación. Mientras tanto, Roldán está de vacaciones en España y ante los mismos medios ha dicho que está “a disposición de la justicia y muy tranquilo”.

Sobre la entidad de las denuncias, Marcelli consideró: “Hay unos audios que relatan cosas que no son ciertas. Tengo la sensación que estas cosas están aclaradas. Tengo la denuncia de una persona que fue casi un amigo, una persona de confianza y fue mi abogado de divorcio- por el Dr. Sergio Roldán- y un día se enojó conmigo por algo que no tiene lógica. La denuncia es falsa. A la fiscal que interviene le había reprochado cosas que estaba diciendo de mí y de él. La fiscal Serrano sabía que él estaba mintiendo y es muy grave. Es motivo de una denuncia que estoy preparando”, advirtió.

Roldán, en tanto, aseguró que “celebro la oportunidad que el Dr. Marcelli se ha dado de trabajar al igual que nosotros en la calle. Bienvenido a la calle y a la abogacía particular”.

En referencia a la investigación judicial advirtió: “No manejo el Ministerio Público Fiscal, no lo digito. Considero que tanto la señora agente fiscal como su señoría que concede un allanamiento deben contar con información fehaciente para conceder lo que sea. Cuando habla de denuncias falsas, no me animaría. Conoce mejor que nadie el Derecho penal. Yo tengo diez años en la profesión y él tiene 22. El señor Marcelli o yo ante la Justicia somos todos iguales y tenemos que responder a las acusaciones, nos guste o no”, expresó.

Además dio detalles de los motivos que originaron su presentación ante la Justicia: “Hacía un tiempo que sufría intromisiones en diferentes causas penales, que no me generaron agrado. Fue ahí que mantuve una comunicación con un abogado particular que me contestó con un audio que no me pareció lo más justo – en referencia a los audios que están en poder de la Justicia-. Lo mío fue decirle ingresas en una causa mía y aprovecho para decir que esa resolución que deja en libertad a una de las empleadas de Bromatología es por una apelación que logré hacer ante la negativa de la excarcelación”, explicó el abogado denunciante.

“Es un profesional muy respetado – en referencia a Marcelli- . Por ahí está enojado con un montón de situaciones que le ha tocado vivir en el último tiempo y ha cargado las tintas sobre mi persona. Estoy muy tranquilo”, continuó.

Celebró “que el Ministerio Público se vaya depurando, saneando y poniendo las cosas en orden” y dijo estar “muy tranquilo con mi vida personal, y a disposición de la Justicia. Sabe la agente fiscal que me venía de viaje, tiene mi teléfono. Me pusieron custodia de la Policía Federal porque es más que claro que he recibido amenazas en mi teléfono” afirmó.

Respecto a la relación personal con el ex defensor oficial, Sergio Roldán comentó: “En su momento tuve una buena relación. Compartíamos un partido de fútbol, un asado, algún vino como lo hago con otros profesionales. No soy el abogado del divorcio, sí de un régimen alimentario que homologué pero ya había renunciado al caso” expresó.