Interesante charla sobre “Prevención en cáncer y su relación con el medio ambiente” auspiciada por el Banco Credicoop

El lunes 17 del corriente a las 20 horas, la Oncóloga María Esther Domínguez, brindará una charla en la Fundación Campano con el auspicio del Banco Credicoop, denominada “Prevención en cáncer y su relación con el medio ambiente”. La entrada es libre y gratuita.

“La idea es contar que hay muchos avances en oncología, hay mucha gente que no se entera hoy que la tasa de curación, de mejoría y control de la enfermedad tiene más éxito que hace unos años; hay nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento y ha mejorado desde hace muchos años, pero enfocamos hacia la prevención”, anticipó la profesional a LU24.

Aclaró la profesional de la medicina, que en la disertación no solo se hablará de agroquímicos, “lo haremos además del agua, de la comida, la alimentación, celulares, radiaciones médicas y solares, y en qué nos podemos cuidar. El ambiente nos incluye en un 30 a un 50 por ciento, en causas prevenibles de cáncer y sí podemos cuidarnos en los hábitos de vida. La idea es esclarecer en los pequeños cuidados. Si bien hay más casos, hay más curabilidad también. Daremos lineamientos para cuidarse, vigilarse”.

Según indicó, el cáncer ya no es la primera causa de muerte, “la primera causa de muerte hoy es un acv o un infarto”.

Mencionó que “la aparición del cáncer es multicausal. No es solamente el ambiente, pero el ambiente tiene mucho que podemos corregir. Hay un 85 por ciento de cosas que no tienen que ver con la herencia genética. Tiene que ver con la genética y con otras situaciones, por eso es importante venir a la charla”, sostuvo Domínguez.