Esta tarde un perro callejero atacó a otro que iba con una señora en la esquina de Colón y 9 de Julio. Al no poder separarlos, los transeúntes y comerciante llamaron a la policía para que intervenga.

Uno de ellos quedó herido en su hocico, pero las lastimaduras no revisten de gravedad.

Finalmente PACMA arribó al lugar y se llevó al refugio canino al can de la calle.