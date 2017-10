Intimaron en dos oportunidades al concesionario del Parador 1 por obras no realizadas

El Ejecutivo municipal intimó en dos oportunidades, hace dos meses y diez días atrás, al concesionario del Parador 1 (ex Samoa) en Claromecó, para que realice las obras comprometidas en el contrato de concesión y que hasta el momento, según se indicó, no se han realizado. El presidente de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, Santiago Orfanó, indicó que “los plazos previstos ya se han vencido, de manera que en principio esto se habló, y posteriormente se acudió a los plazos legales para que esta persona cumpla con lo que exige el pliego”.

“No se puede tomar un contrato con el Estado a la liviana, y además hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad de controlar que esto se cumpla porque responde a un intenso trabajo realizado en el sentido de que el turismo sea una pata de desarrollo para el distrito. La idea es que el concesionario siga trabajando, pero no encontramos respuesta por su parte, y no se está cumpliendo con lo que exige el contrato”, consideró el edil.

Por otra parte, Orfanó anticipó que en los próximos días se resolverán las adjudicaciones de Reta y Claromecó que están pendientes. “Hubo algún faltante de documentación y alguna impugnación, así que hubo que cumplir con los plazos previstos”, sostuvo.