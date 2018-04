Inventó un secuestro y abuso para separarse de su marido: La detuvieron por falso testimonio

Una joven de 18 años fue demorada por la policía por denunciar que fue abusada y secuestrada por dos hombres en la ciudad de Bahía Blanca, hecho que resultó falso y utilizado por la supuesta víctima para separarse de su pareja, informaron fuentes policiales.

En el marco de la investigación se determinó que la mujer, cuyos datos no fueron suministrados, había realizado una falsa denuncia para separarse de su pareja, motivo por el que fue demorada en la noche del martes.

"Luego de distintas tareas, como la comprobación de cámaras del Centro Único de Monitoreo, cámaras domiciliarias y hasta el registro de la tarjeta SUBE de colectivos de la mujer, se estableció que las mismas no concordaban con la denuncia formulada”, señalaron fuentes policiales. "Al parecer la mujer quería separarse de su pareja, no sabía qué hacer e inventó una historia sobre secuestro y abuso que, con el correr de las horas, se comprobó que era falsa”, agregaron.

La investigación comenzó el 13 de abril pasado, cuando la mujer denunció que fue secuestrada por dos hombres y abusada en el Parque de Mayo de Bahía Blanca, a unas 20 cuadras del centro de la ciudad. La mujer fue demorada y trasladada a una comisaría de Bahía Blanca en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal en turno bahiense.

