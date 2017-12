Investigan si empleados municipales realizan tareas en el ámbito de la justicia regional

En una columna de Juan Florín titulada “Entre tasas y café”, la web de La Nueva hace referencia a una investigación que “estaría generando cierta preocupación en el ámbito gremial de la justicia bonaerense, acerca de la existencia de empleados que no son judiciales y hacen tareas en ese ámbito”.

La columna simula un diálogo, en el que uno de los interlocutores indica que “en la delegación local de la Asociación Judicial Bonaerense está terminando una especie de relevamiento de todo el Departamento Judicial Bahía Blanca, para la actualización de la base de datos, y en esa tarea descubrieron algo que ya sospechaban: en distintas localidades de la zona, casi como algo naturalizado, existen empleados que son municipales pero aparentemente cumplen funciones judiciales”.

De acuerdo a lo que sostiene la publicación, ese personal estaría afectado al funcionamiento de las ayudantías fiscales y casas de justicia (no existen estos dispositivos en Tres Arroyos pero sí en la zona). “Eso está bien, porque muchas personas pueden llegar a la justicia sin tener que trasladarse hasta nuestra ciudad. Lo que no está bien, según aseguran desde el gremio, por ahora por lo bajo, es que se emplean personas que no son judiciales, no solo para labores de ordenanza sino también administrativas. En principio se cuestiona que no forman parte de la carrera judicial y que asumen tareas que no les corresponde como, por ejemplo, el traslado de expedientes, con la responsabilidad que esa situación conlleva y, por otro, que según cada municipio cambia el régimen laboral y hay quienes, haciendo las mismas tareas, cobran sueldos distintos y tienen otros regímenes jubilatorios. Por eso desde la AJB dicen que no quieren embromar al empleado no judicial, sino que se respeten los convenios laborales”.

Al parecer, se ha hecho mención a la existencia de alguna resolución especial, para cubrir el faltante de personal en algunos organismos, convenio que por el momento no aparece. Una vez finalizado el relevamiento, en los próximos días, se lo elevarán al titular de la Procuración, Julio Conte Grand, para que tome cartas en el asunto.

