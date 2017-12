Invitan a la Fiesta del Arraigo y del Encuentro en De La Garma

La Delegación municipal de De la Garma invita a disfrutar de la II Edición de la Fiesta del Arraigo y del Encuentro el sábado 9 de diciembre a partir de las 16.30 horas.

La nueva edición de la Fiesta del Arraigo y Encuentro, se celebra en el marco de la festividad del 105º Aniversario de la comunidad. Habrá actividades deportivas, teatro, feria de artesano, fogones, patio de comidas, reconocimientos, elección de la Embajadora y presentación de espectáculos musicales, así lo informó a LU 24 el delegado municipal, Santiago Caparrós.

“Invitamos a los vecinos a que nos demos el honor de festejar este cumpleaños, y a los que vengan los recibimos con el corazón abierto, solidariamente para pasar dos días realmente de festejos”, expresó.

Programa

El viernes 8, a las 10 horas, comienza el acto protocolar en la Plaza Independencia. Y a las 11, el desfile cívico por la avenida Víctor H. Barrera.

Simultáneamente arrancan exposiciones del cierre de Formación Profesional en las vidrieras de la ex Cooperativa Agraria, y muestras institucionales en las vidrieras del salón de la ex YPF.

A las 12.30 horas, fogones populares en el predio del ferrocarril, y seguido la sobremesa folclórica con la presentación de artistas.

Copa de De la Garma

Juegan a las 16 horas, Agrario vs. San Martín, y luego Juan E. Barra vs. Garmense. La final se juega el domingo, a las 17 horas. En cancha de Garmense.

Después de las 18 horas

Apertura de la Muestra de pintura “Impostergable cita de colores” del profesor Agustín Iriart en el SUM de la Biblioteca Víctor H. Barrera.

También show musical con artistas locales. La presentación del humor con Pablo Casado. Corte de torta Aniversario. Elección de la Embajadora, y Cierre a cargo de Holocausto 2000.

También el sábado y domingo

El sábado, a las 10 horas, Garmense se desarrollará el Campeonato de bochas Copa Aldo Posse.

A partir de las 20:30 horas, en el predio del ferrocarril se dará inicio a la fiesta del Arraigo y del Encuentro, con la teatralización de la llegada del tren a De la Garma representada por vecinos y bajo la dirección de Tomas de la Lama.

Además habrá fogones, patio de comidas, feria comercial y de artesanos. Show musical con el grupo folclórico “Entreverando lazos” con Gustavo Barrios. Tango con Miguel Retamar. La presentación del dúo musical “Quique y Maribel”, Vinilo´s y Sonia Vega.

Se realizará además, un reconocimiento a la familia que recorrió la mayor distancia para participar de la Fiesta y se realizará la elección de la Embajadora.

Por otra parte, a las 20.30, horas en el Cine Teatro Avenida habrá un Encuentro Coral.

Y el domingo a las 17 horas, se jugará la final de la Copa De la Garma.