Invitan a marchar “contra los embates del Gobierno Nacional”

En instalaciones de ATE, la Mesa Sindical de Tres Arroyos explicó el alcance del “Ruidazo” convocado para mañana a partir de las 20:30 con inicio en el reloj ubicado en la plaza San Martín.

En conferencia de prensa, los dirigentes Néstor García, Marcela Molina, Lorena Geaunin y Verónica Otero invitaron a participar “a todas las personas que están sufriendo los embates del Gobierno Nacional con los tarifazos que hacen flaquear los bolsillos”.

“Será una marcha pacífica y si se quiere familiar. También invitamos a Pymes y las empresas en general para hacer llegar el reclamo. Nadie queda afuera de este problema bastante difícil”, agregaron.

Asimismo, indicaron que “las tarifas van a seguir aumentando si nosotros como ciudadanos no logramos frenar esta locura que beneficia únicamente a los amigos del gobierno y a las grandes empresas. Nuestros salarios no van a tener los mismos incrementos”.

Además, se advirtió que “estamos ante una situación crítica”.

En la oportunidad se recordó que ayer desde ATE se marchó al Congreso Nacional pidiendo la reapertura de paritarias y mejores situaciones laborales. En este sentido, se prepara un paro nacional para el 6 de marzo. “El sueldo básico de los auxiliares es de 3600 pesos, el resto es todo en “negro”, un trabajador con 20 años de antigüedad cobra 16.600 pesos. Hay que visibilizar que así no se puede seguir”, explicaron.