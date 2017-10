Por un compromiso internacional, Jeremías Ulibarre no peleará en el Festival de Box local

El Director de Deportes Municipal, Guillermo Orsilli, anunció esta mañana que el boxeador local, Jeremías Ulibarre, no participará este viernes del Festival de Box local en el Gigante de Huracán, ya que surgió la posibilidad de que participe el próximo 28 en una pelea por un título latino de la Federación.

“Estamos contentos de poder anunciar esta modificación, porque Jeremías Ulibarre no será parte por un motivo importante. Es porque peleará por un título latino de la federación. Es una oportunidad importante que se le da a el. Es por una cuestión de cuidado y preparación. Preferimos cuidarlo y que nos acompañe desde otro lugar y el 28 viaje a participar con esta oportunidad que tiene. Es una pelea importante y posibilidades para que él pelee en la ciudad, serán muchas. Estamos muy contentos por él y por el municipio, porque el trabajo está dando sus frutos”, detalló Orsilli.

Anticipó además que Osvaldo Rivero el promotor de esta velada, programó un nuevo combate. “Son boxeadores profesionales de afuera que darán un buen espectáculo como lo estamos planificando. Desde hoy temprano se están vendiendo las entradas. Hay mucho movimiento e interés. Eso nos da tranquilidad. Haremos un evento del mejor nivel y nos acompañarán desde las 21 en el Gigante de Huracán”.

El responsable del área deportiva del municipio, consideró importante para la ciudad esta actividad “porque estará trasmitiendo en vivo T y C Sport y la ciudad estará en el mejor nivel que se puede estar, después de mucho tiempo. Lo que me da alegría”, puntualizó.