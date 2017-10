Jeremías Ulibarre: “Si me gana me gana por nocaut, porque voy a dejar todo”

El joven boxeador tresarroyense Jeremías "El gaucho" Ulibarre se prepara para competir por un título latino el próximo 28 del corriente.

“Estamos preparándonos duro para lo que hoy afrontamos. Son 10 rounds y es la primera vez que me toca. Mi contrincante está rankeado cuarto en el ranking argentino, de las 20 peleas que tienen, once las ganó por nocaut, será dura pero siempre me gusto enfrentarme con los mejores”, aseguró a nuestra emisora el boxeador profesional.

Orgulloso de sus orígenes y con siete peleas en el haber, manifestó: “Yo soy y vengo del barrio Los Ranchos. Estoy donde estoy porque entreno; porque mis compañeros y mi familia me ayudan, y valoro mucho todo; a lo que agregó: “no me interesa ser mejor que nadie. Boxeo porque me gusta”.

Ulibarre mencionó que peleará con un boxeador de San Luis radicado en Córdoba. “Es Echegaray el púgil, y aún no se confirmó si la pelea será en San Luis o en otro lugar. Él es campeón y pone las condiciones. Si me gana me gana por nocaut, porque voy a dejar todo”, sentenció.