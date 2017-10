Jonathan “Chúcaro” Sánchez: “La gente se va a llevar un lindo espectáculo”

El Gran Festival Boxístico que se desarrollará mañana en nuestra ciudad ya empieza a palpitarse, con la llegada de uno de los protagonistas de la pelea central a la ciudad, Jonathan “Chúcaro” Sánchez. El oriundo de Puerto Madryn dialogó en exclusiva con LU 24 y adelantó detalles de lo que será su combate con Gastón “Indio” Vega.

Sánchez se mostró “muy contento, es una linda ciudad Tres Arroyos, he quedado asombrado con lo que he visto. Me estaré enfrentando a Vega que es un muy buen boxeador, creo que la gente se va a llevar un lindo espectáculo gane quien gane” dijo, mientras que agregó que “me quiero llevar el aplauso de toda la gente. A partir del tercer o cuarto round creo que va a ser otra pelea, tengo el presentimiento que va a ser muy pareja la pelea”.