Jorge Rivas: “El gran desafío de la izquierda es construir alternativas superadoras del neoliberalismo”

Este viernes en el Centro Cultural La Casona, el abogado socialista y ex diputado, Jorge Rivas, presentó su libro “El Rumbo”, pero antes brindó una conferencia de prensa ante los periodistas presentes, y en este sentido habló sobre la política actual y el escenario preelectoral.

Consultado sobre cómo considera que cambia el escenario político con cristina Fernández de Kirchner expresó: “Cristina está dentro del escenario electoral argentino sea o no sea candidata, el oficialismo no va a dejar de hablar de ella como de una forma de tratar el desastre económico y social que está dejando después de este año y medio de gobierno, pero si sería gravitante el hecho de que Cristina fuera o no fuera candidata es dentro del universo kirchnerista. Su candidatura sería un factor de ordenamiento, pues su liderazgo es el único aceptado por todos los sectores y al menos para nosotros hoy es una inmejorable candidatura de síntesis política del campo nacional y popular”.

En cuanto a las internas del Frente Para la Victoria dijo: “Si Cristina no es candidata, me parece razonable que haya distintas listas para las PASO, pero si Cristina es candidata lo más aconsejable que los argumentos que digan es que encabece una lista de unidad amplia y plural. La derecha neoliberal macrista es tan devastadora con nuestro pueblo que no deja margen para proyectos personales. Hoy más que nunca debemos priorizar el proyecto colectivo”.

Finalmente se le preguntó cuál es el rol del socialismo en este escenario preelectoral, manifestó: “Nosotros somos de la idea de que el gran desafío de la izquierda en esta etapa es construir alternativas superadoras del neoliberalismo. En esa inteligencia cuando Cristina convoca a la construcción de un gran Frente Nacional y Popular para enfrentar al macrismo, nosotros asumimos el rol de convocar a los demás socialistas y a todos los militantes de la izquierda de raíz marxista del país a sumarse a este Frente Amplio”.

Durante la presentación de “El Rumbo” Rivas estuvo acompañado por la concejal del FPV Mercedes Moreno, el dirigente anfitrión Fernando Cuestas Garzón y el socialista Guillermo Torremare.