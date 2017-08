Jorge Taiana estará en Tres Arroyos este viernes

Este viernes llegará a Tres Arroyos el precandidato a senador nacional en segundo lugar por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana.

Previamente, el ex canciller visitará Bahía Blanca y está previsto que arribe a nuestra ciudad alrededor de las 11 horas.

Si bien no está confirmado plenamente su recorrido, LU 24 supo que quien secunda a Cristina Fernández se hará presente en el Parque Industrial y es probable que se acerque hasta la fábrica Trafer.

Asimismo trascendió que la ex Presidenta tendría entre sus planes visitar Tres Arroyos después de las PASO.