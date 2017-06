Jornada sobre concientización del espectro autista en el Mulazzi

En la tarde de hoy se llevó a cabo una Jornada sobre concientización del espectro autista en el Museo Mulazzi. En la misma se proyectó el documental sobre Fausto Celave, el primer alumno en Latinoamérica en acceder a la Universidad diagnosticado con TEA.

Además se contó con la presencia de Mercedes Torbidoni Jaen, madre de Fausto e integrante de la Fundación Fausto También, quien habló con LU 24 y expresó que “lo que queremos mostrar con el documental es que el autista no es esa persona que está en su mundo, que no le interesa el mundo, que no le interesa los otros, que por el contrario, si tienen sus particularidades y su forma de pensar, si le interesa el mundo, si le interesa los amigos, le interesa la gente”.

Hoy Fausto tiene 25 años y estudia Diseño Multimedial: “Esta muy enganchado porque hace muchos talleres, está muy en contacto con los chicos y se reúnen”, dijo la mamá de Fausto.