José Casimiro Stessens pasó por “Esto es Historia”

“Siempre quise que la panadería siguiera funcionando; con trabajo propio se pudo reconstruir parte del edificio que se derrumbara oportunamente y hoy el establecimiento sigue atendiendo a la población”.

Así lo dijo el señor José Casimiro Stessens, vecino de San Francisco de Bellocq, quien estuvo en el programa “Esto es Historia”.

En el transcurso de la conversación recordó a sus ancestros, incluyendo un abuelo de origen belga que actuara en el ferrocarril y luego estableciera un servicio de chatas para el transporte de mercadería desde aquí y hasta Bahía Blanca.

Su padre, dedicado a actividades del campo, se radicaría en San Francisco de Bellocq, formando familia.

Murió muy joven, cuando el entrevistado finalizaba sus estudios primarios.

La situación determinó que como el mayor de los hijos, José debiera contribuir a la economía familiar.

Fue canillita y cadete de la farmacia de la localidad y luego ingresó como empleado en la estación de servicio de Spata, donde permanecería durante unos 30 años, aprendiendo varios oficios.

Seguidamente trabajaría como independiente prestando servicios a la Cooperativa Agrícola La Victoria, aunque siempre soñaba con la posibilidad de dedicarse a la panadería.

Esta etapa se iniciaría en la década del 80. Actualmente retirado, la conducción del establecimiento está a cargo de su hijo menor y su familia.

Además de hacer algunas consideraciones sobre el pasado y la actualidad de la localidad, Stessens recordó su participación en la formación del Consejo de Segunda División del fútbol distrital junto con otros recordados dirigentes.

Dijo que haber aprendido diversos oficios hace que actualmente realice algunos trabajos aunque no con fines económicos.

El programa se había iniciado escuchando apreciaciones del doctor Enrique Moreno, quien en 2004 había asumido la presidencia del Foro de Seguridad, luego de un proceso de disgregación.

Eran momentos, además, en que la Municipalidad había adherido al proyecto provincial de policía comunal.

En la segunda parte del programa se realizó una adhesión al Día Internacional de la Mujer, destacando el rol femenino en la forja de razas y sostén de las familias.

Se hizo a través de un poema donde se hace hincapié no solo en la mujer, sino también de los hombres y de los hijos.

Posteriormente, con testimonios de archivo de 2004 se recordó el lanzamiento de un programa de atención de la salud en alta complejidad a través de un convenio de CELTA con una empresa privada.

Como otras iniciativas, la cuestión no tuvo una proyección en los tiempos posteriores.

Seguidamente se recordó al Libertador San Martín, al haberse cumplido recientemente 241 años de su nacimiento.

Se dio lectura a un trabajo elaborado y leído por Vicente P. Cacuri por Radio Excelsior en 1954, documento firmado por el autor y en poder de “Esto es Historia”.

Luego se hizo referencia a un trabajo de recopilación histórica sobre el patriota elaborado por el doctor Eugenio Simonetti y que fuera publicado en 1967.

En dicho trabajo se habla, además de los datos biográficos, de los actos organizados anualmente por la Asociación Cultural Sanmartiniana para recordarlo mediante aportes a la comunidad.

También se escuchó un discurso pronunciado por el señor Alfredo Julián Alvarez en agosto de 2004, ocasión en que además de resaltar la figura de San Martín reflexionaba respecto a la situación de la educación en ese momento.

En el segmento deportivo, se recordó un triunfo de Recreativo Echegoyen sobre Argentino Junior, en 1988 y también un triunfo de Huracán sobre Colegiales, en este caso en 1996.

El programa concluyó con la lectura de algunos artículos con particular interés histórico.