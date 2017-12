José Luis Basualdo sobre los Agua Clara: “Los que reciben este premio están disfrutando de la vida”

En el inicio de la 15° edición de los premios Agua Clara 2017, el director de LU 24, José Luis Basualdo dio unas emotivas palabras a los presentes, explicando que “estoy muy contento de que estén todos acá. Hace 14 años comenzamos con esto, casi de casualidad, yo hacía dos años que estaba en la nueva etapa de la radio, teníamos la intención de generar un premio para darlo en vida. Todas las personas que reciben este premio están disfrutando de la vida”.

“Cuando damos un premio, es porque están viviendo y esa es la intención que tenemos. Si cada uno le pone a la vida más ganas de vivir, hacemos algo colectivo que va mucho más lejos de la economía, política y demás. El tema es vivir y el hecho de vivir es disfrutar de lo que hacemos”, manifestó.

Basualdo se refirió a su profesión y dijo que “a mí me encanta la radio. Muchos me preguntan cómo haces para bancarte tanto, a mí me encanta lo que hago. Cuando me hice cargo de la radio en esta nueva etapa en el 2001, quedó marcado ese año como referencia de muchas cosas. La hemos ido remando y la mantenemos, hay gente que trabaja en la radio y hace tiempo que está con nosotros. No trabajo solo en la radio, trabajo con mucha gente que son profesionales y saben lo que hacen, los respaldo y los respaldaré en toda decisión que tomen y comentario que escriban”.

“Tengo a mi esposa y a mi familia que siempre me acompañan. Queremos seguir transitando la vida a partir de dolores fuertes que nos ha tocado transcurrir, pensamos que no estamos solos y hay mucha gente que nos acompaña. Ya sea la familia, los amigos o la misma gente de la radio”, sostuvo.

Sobre el final de su discurso, el director de LU 24 mostró su gratitud con los presentes y aprovechó para hacer una mención especial: “Les agradezco mucho a todos los que están acá, felicito a todos los que van a recibir el premio, es un pequeño material pero creo que se van a ir muy felices. Hoy estamos viviendo una circunstancia de fiesta, estamos contentos de estar acá, pero les quiero rendir homenaje a los 44 héroes argentinos que no la han pasado de lo mejor y que están en el fondo del mar. Ninguno de nosotros se va a olvidar de ellos”.