José Luis “Negro” Torre, contento por el primer año de su hijo Tomi

Hace un año, nacía en Bahía Blanca Tomi Torre, el hijo del conocido ex policía de nuestra ciudad, José Luis “Negro” Torre. El bebé nació en una situación sumamente complicada, con tan solo 6 meses de gestación y de forma prematura.

Sus padres lucharon mucho para que el bebé salga adelante después de pasar días y días de angustia, finalmente hoy, Tomi cumple su primer año y está mejor que nunca. Su familia le agradece a la comunidad por todo lo que se ha hecho por la salud de Tomi y además el ex policía le entregó un presente a LU 24.

El “Negro” Torre habló con LU 24 al respecto y contó que “hoy es un día muy especial, nuestro hijo llega al primer año de vida, él se encuentra en perfecto estado y cada día mejor por eso agradezco a Dios. Mi mujer también está afrontando un problema de salud, después de haber pasado por varias operaciones tras el parto”.

Sobre la salud de su señora, el ex policía explicó que “tenemos fe en Dios porque mañana saldremos rumbo a Tandil para que la atiendan, tiene el problema de que no puede mover la pierna y no puede caminar, está con medicamentos pero está pasando mucho dolor”.

Al mismo tiempo, Torre se mostró muy agradecido con la colaboración que ha recibido de la comunidad: “la gente ha hecho mucho por mí, es algo impagable, en ese sentido me siento muy bien, hay gente buena que apoya y que día a día se acopla cada vez más, preguntando con mensajes. Solo necesito que dios nos ayude al crecimiento de mi hijo y a la salud de mi señora”, manifestó.

“Hoy, dentro de lo malo, es un día especial, el bebé se encuentra muy bien”, cerró.