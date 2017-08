José Luis Paguegui precandidato a concejal por Cumplir: “Hay un rechazo hacia la clase política militante muy grande”

Este jueves estuvo en los estudios de LU 24 el precandidato a concejal por la lista “Cumplir”, José Luis “Palito” Paguegui, lista que lidera a nivel nacional Florencio Randazzo.

Consultado sobre la cantidad de indecisos que presentan las encuestas para estas PASO, opinó: “No sé si son indecisos o enojados, hay muchos enojados con la política que yo creo que es un error, la política es la única herramienta de transformación de la sociedad. La única manera que nos da la posibilidad de corregir actos de la sociedad que no nos gustan y que hay muchos indignados en esta sociedad, es a través de la política, no hay otra manera. Inmiscuirse en el partido político que le parece, expresar sus ideas y de ahí buscar cambiar aunque sea un poquito la sociedad como uno desea”.

“Creo que hay un rechazo hacia la clase política militante muy grande y creo que algo de razón hay porque desde el 83 que tenemos democracia y los políticos de la democracia, entre los que me incluyo, le hemos fallado a la sociedad en muchos aspectos”, agregó.

Para finalizar dijo que “Macri ganó porque nosotros perdimos. Creo que él estuvo bien aconsejado y nosotros estuvimos mal predispuestos a cambiar en ciertas cosas que nos pedía la sociedad”.