Joven de Oriente viajó en bicicleta al Mundial de Rusia

Facundo Villar, un vecino de Oriente, que reside en Canadá, emprendió un viaje en bicicleta desde Barcelona a Moscú, cuyo fin era llegar a ver la inauguración y el primer partido de la Copa del Mundo, y habló con LU 24 desde el estadio Olímpico Luzhniki, donde se inicia el Mundial de Fútbol.

Villar dijo, en momentos que entraba la Selección Rusa a reconocer el campo de juego, que su llegada a ese país fue por el norte, luego de visitar Finlandia, Latvia y Estonia, y hace seis días llegue a San Petersburgo”.

Relató aspectos de su viaje, y dijo que el mismo “comenzó la primera semana de marzo y fue muy duro, por el invierno. Tres días antes que llegue a Barcelona había nevado, luego de muchísimo tiempo, y arranqué el viaje, sin tener preparación, soy un ciclo viajero amateur, y los primeros diez días fueron difíciles, debido a la fatiga muscular, los calambres y el frío”.

“Pasó de todo en el camino; hice la Costa Brava en Europa, fui a Cataluña, no conocía el continente europeo y era como que en cada pedaleada disfrutaba una postal diferente, hacía 60 o 70 km diarios y a medida que el tiempo mejoró y el cuerpo se acostumbró, hice unos ciento veinte diarios. Cruce Figueras y entre a Francia en el Sur, región de viñedos, de campos enteros de lavanda, es un paisaje increíble; llego a Marsella y hago la Costa Azul, donde conozco a tres amigas de Irlanda que compartieron un trayecto por quince días, y fue muy lindo hacerlo porque a veces la soledad de pedalear 9 o 10 horas, te intimida, por lo que estuvo muy bien estar acompañado”, amplió Facundo.

“Desde Francia hice luego la costa de Italia, Europa del Este, y en Republica Checa conozco en Praga a un compañero, Santiago, con quien pedaleamos hasta Rusia; se me rompe la bicicleta, y eso influyó, ya que hay a veces factores anímicos que te impulsaban a abandonar, pero viajando de a dos es mejor; uno se siente acompañado y se le pasa”, indicó.

“Fiesta multiculturalista y del amor”

“No te das una idea la Fiesta que es esto: nunca en mi vida pensé ser parte de un evento que reúne personas de todo el mundo, dispuestos a pasarla bien, es una fiesta del multiculturalismo y también del amor, estoy feliz de haber encarado este viaje de 5000 kilómetros, 4000 en bicicleta y 1000 en tren, porque en un momento no me daban las piernas”.

Las entradas para ver a Argentina

“La única entrada que conseguí fue la del partido inaugural, dijo Villar, y me gustaría ver a Argentina con Islandia y Croacia, está muy difícil, y la reventa está a la orden del día; se están consiguiendo para ver a Croacia, y el tercer partido no lo veré, ante Nigeria porque está a 800 km., me quedo en Moscú, porque ya tengo que emprender el regreso a Canadá, donde estoy viviendo.

En el final, Facundo mandó “saludos a toda la gente de Oriente, que siempre me apoya en cada aventura que uno hace”.