Joven denuncia amenazas constantes y teme por su vida

Esteban Pueblas se acercó a LU 24 para denunciar públicamente que sufre reiteradas amenazas y teme por su vida.

“Voy al Barrio Los Ranchos donde me acusan de algo que no hice, de un accidente que pasó ya hace varios meses, y no me dejan tranquilo”, explicó.

“Me quieren pegar, me cascotean, no me dejan entrar. Yo no sé por qué es, da la casualidad que yo el mismo día me pelo con mi novia que vive allí. Ahora volví con ella y me echan la culpa a mí y yo ni estaba ni enterado del accidente, recién supe al otro día de lo que había pasado, me sorprendieron”, agregó.

El joven expresó que “quiero que me limpien mi nombre porque ellos mismos me han ensuciado por su propia voluntad. En la Fiscalía hay un video de cámaras que quiero que se muestre. Ellos quieren la verdad y yo también. Hice las denuncias por las amenazas que tengo. Espero que todo se solucione porque hace varios meses que vivo intranquilo y no puedo seguir así”, finalizó.