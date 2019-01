Joven denunció ser discriminada en el Camping Luz y Fuerza

Una joven identificada como Clara Pavón denunció a través de las redes sociales haber sido discriminada en el Camping Luz y Fuerza de Claromecó.

En su cuenta de Facebook comentó lo sucedido cuando tras abonar como corresponde, intentaba utilizar el servicio de duchas del camping de la localidad: “Gracias al Camping Luz y Fuerza, del pueblo de Claromecó. Creí que jamás me iba a pasar una situación así, pero una vez más subestimé a la maldad del ser humano machista y retrógrado. Me pidieron que me retire del lugar ya que yo me encontraba ahí por segunda vez consecutiva, para utilizar las duchas; el mismo servicio había sido abonado correspondiente. Se me pregunta quien soy a lo que respondo, Clara Pavon, así como lo dicta mi acta de nacimiento y DNI. Se me responde en calidad de qué? Me preguntan qué, que estoy haciendo ahí, a lo que respondo.. Estoy por utilizar las duchas esperando a que se vacíe el lugar y poder ducharme. Me responde que no; que yo no podía estar ahí, que me devolvía la plata y que me retire del lugar. En momento de shock, angustia y confusión me retiro del lugar, pero con una meta: volver y hacer algo para que no vuelva a pasar algo así. Basta de discriminar así. Tengo los mismos derechos que cualquier otra persona. #OrgulloLgtb #Trans”.