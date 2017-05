Joven suarense creó una app para que no videntes detecten billetes

Lucila Lang, una joven 24 años de Coronel Suárez, desarrolló una app gratuita que le permite a personas no videntes identificar billetes así también como tarjetas de crédito y de débito de distintos bancos y la SUBE.

Lucila, que se recibió de Ingeniera en Sistemas de Computación en la Universidad Nacional del Sur, diseñó la aplicación en el marco de la investigación para su tesis de grado.

En diálogo con LU 24 habló sobre la iniciativa del proyecto: “En el último año de la carrera justo en el último año conocí a un chico no vidente que estudiaba en la facultad, entonces pensé desde mi área qué podía hacer para poder facilitarle el desarrollo de su vida cotidiana”.

Sobre los alcances de la misma dijo: “Está aplicación se desarrolló para androide porque el trabajo final de la carrera está acompañado de una investigación, y en tal investigación podemos revelar que el sistema operativo androide es el más utilizado. Con el objetivo de que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas fue realizado en esta plataforma”.

También cabe aclaró que cualquier persona puede descargar el programa que funciona utilizando la cámara del celular y el procesamiento de imágenes. Luego de reconocer la moneda argentina por medio de la filmación, se emiten notificaciones sonoras para las personas no videntes.

“Según Playstore la aplicación ya tiene más de 100 descargas y yo la estuve presentando en el Centro Braile de Bahía Blanca, se las estuve mostrando a los usuarios que asisten allí y estaban muy contentos, muy esperanzados cuando conocieron está aplicación y ayer me contactaron de la Clínica del Ojo Dr. Nano en Buenos Aires, que tiene una fundación a la cual asisten personas no videntes, y también me comentaron que estaban muy contentos y justamente se contactaron conmigo para ver si los autorizaba de alguna manera a compartirlo en Facebook y en las redes sociales como para difundirlo dada la importancia de la aplicación”, manifestó la joven suarense.

Proyecto de Ley

A partir de la creación de esta aplicación, en la legislatura bonaerense, el diputado del bloque FPV-PJ, Ricardo Moccero, presentó un proyecto de ley para declarar a Lucila personalidad destacada de la provincia.