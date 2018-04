Joven tresarroyense experto en jardinería entrevistado por un diario serbio

Nacho Menna, un joven jardinero de nuestra ciudad, fue entrevistado por un diario de Serbia para conocer de manera directa a quien, a través de un canal de tutoriales en Youtube, brinda sus conocimientos que llegaron al otro lado del mundo a través de Internet, y uno de sus seguidores plasmó la idea de hacer una nota para saber más de él y difundir su actividad.

“Me dedico a las plantas y una de las actividades que hago es tener un canal de Youtube hace casi siete años, tengo gente que me escribe de todo lugar del mundo, y en estos últimos tiempos mi canal ha tenido más repercusión, parece que como enseño, como muestro las cosas a las gente les llega, y es por ello que me han hecho una nota que se publicó en Serbia”, sostuvo a modo de presentación, en el inicio de la conversación con “Sin Apuro”, Nacho.

“Hago diseños de jardines e inclusive hice talleres para chicos en el Mulazzi donde he sido nuevamente invitado, y en estos momentos me dedico a la producción de bulbos, como emprendimiento, inclusive accedí a un crédito del FOMEPRO y pude adquirir cuatro mesas màs para ampliar la producción; es una pasión que nació en mí desde siempre, en mi familia a todos les gustan las plantas, pero yo me he dedicado desde hace doce años, tengo casi veintisiete, y en mi casa tengo poco lugar, pero planificado y trato de controlarme porque si no sería un vivero”, dijo entre risas.

“Mi formación ha sido prácticamente autodidacta, hice un curso de paisajismo en la Biblioteca Sarmiento, pero siempre digo que es todo prueba y error; cuando empecé no tenía “manos verdes” y se me morían las plantas”, explicó.

“Cuando buscaba asesoramiento en la red, había mucho material en inglés, y decidí hacer el canal en español, generando amplia repercusión; también tengo una página de Facebook, Manos Verdes en Acción y le dedico plenamente mi día a este hobby principal, al que transforme en trabajo: el canal se llama Nacho Manos Verdes en Youtube; tengo información que me llega de otros países sobre cultivos y acá tengo dos profesionales con los que trabajo; tengo también una tienda online, siempre me manejo por Facebook , pertenezco a Hualipeñ, por invitación de ellos hace unos años por lo que voy a la Sociedad Rural y participo de algunas a Ferias ”, manifestó.

“Ahora ya se terminó el tema de que “nadie es profeta en su tierra, porque yo arranqué de lejos y llegué hasta acá”.

Para contactarme escríbanme a Nacho Manos Verdes en el canal o en el Facebook Manos Verdes en Acción, siempre contesto por ahí, dijo el especialista.

La nota se puede leer en http://libertatea.rs/plantele-o-lume-nelimitata/